ÜLESKUTSE | Vanaema õunakook, naabritädi Malle kirsimusid! Jaga meiega oma lemmikretsepti, mida on antud edasi põlvest põlve

Teine armas mälestus, mis Liale meenub, on ärkamine laupäeva hommikul ema pärmitaigna-rosinasaia lõhna peale. „See oli märk, et nädalavahetuse on käes. Saia sisse lisas ta vahel sukaati ka, mida ise apelsinikoortest ja suhkrust keetis.“