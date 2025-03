Hiinas on ütlus, et positiivne energia ei tohiks hajuda ning negatiivne energia koguneda!

Hiina meditsiini järgi on talv aeg, kui võiks rohkem puhata ja vähem tegutseda. Nii nagu kogu loodus on justkui tagasi tõmbunud ja iseendasse sulgunud, soovitatakse ka inimestel talvel tegeleda rohkem sisekaemusega. Meie kultuuris aga on kahjuks nõnda, et töötame talvel üleliia palju, et siis suvel puhata. Tegelikult peaks olema vastupidi, suvi on soe ning päikese- ja vitamiiniküllane aeg, mis toetab tugevalt tegutsemisenergiat.