Pereema küsib: ma ei saa aru, kas peaksin siis nädalavahetuseks generaatori ja tormilaterna soetama. Või on see asjatu kulutamine?

Ma ei oleks pooltki nii mures, kui oleksin lastetu, aga mu kodus kasvab väikelaps, kellele ei tee nii kergelt selgeks, miks juba õhtul kella 17 paiku tuba kottpime on või kraanist vett ei tule. Nii olen ikka mõelnud, et selline 500-700-eurone generaator polegi ju tegelikult nii kallis, et tuba sooja ja valgena hoida. Aga samas praegu on niigi iga sent arvel ja ei taha siia-sinna laristada. Vaatasin poes ka patareidega toimivat tormilaternat ja küsisin abikaasalt: „Ostame või?“ Selle asemel haarasin kaasa 5-eurose paki küünlaid ja naersin, et see siis päästab meid.