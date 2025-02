Renée Zellweger suure vanusevahega suhetest: võib-olla hakkavad sotsiaalsed tabud kaduma

Renée Zellweger võttis hiljuti sõna suure vanusevahega suhete teemal, vahendab Elite Daily. Näitlejanna uusim film „Bridget Jones: Mad About The Boy“ jälgib ikoonilise tegelaskuju suhet endast noorema mehega, keda kehastab sarmikas Leo Woodall. Filmis on Zellwegeri tegelaskuju 51-aastane, samas kui Woodalli oma temast 22 aastat noorem. Zellwegeri sõnul on sellise suhte kujutamine ekraanil äärmiselt oluline, eriti kui see aitab murda aegunud sotsiaalseid tabusid.