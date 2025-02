Kolm olulist hetke: Kristjan Port

On pilte, mida ei saa vaadata, kuna need pole käeulatuses, aga on meeles. Ja siis on pilte, mida ei mäleta, aga neid nähes tulevad meelde konkreetsed mälestused. Ei tohi unustada, et toona oli teistsugune meediamaastik. Meie koju tõid uudiseid raadio ja kolm-neli ajalehte. Muu maailm oli raamatutes. Neid oli umbes tuhat. Praeguses mõttes üpris palju, aga siis oli võrdlemisi tavaline märgata lauanurgal iga nädal mõnd uut raamatut. Raamatupoed jäid küll alla riidekauplustele, aga neid paistis olevat rohkem tarbetehnika kauplustest.