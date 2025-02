Katy Perry emadusest: viin seekordsel kontserttuuril sisse muudatuse, mille peale ei oleks enne emaks saamist osanud tulla

Enne emaks saamist alustas Katy Perry turneedel oma kontserte enamasti kell üheksa või veerand kümme õhtul. Seekord plaanib ta alustada hiljemalt kell pool üheksa, sest nüüd emana ta mõistab, kui palju aega võtab lapse magama saamine ning kui oluline on, et see juhtuks igal õhtul ikkagi enam-vähem samal ajal.

„Kui lapsed käivad kontsertidel, on ka nemad ju sellest elevil ja seda raskem on neid hiljem normaalselt voodisse saada,“ mõtiskleb laulja.

Fännid on uurinud, kas tema tütart saab seekordsel turneel ka laval, ema kõrval näha? Seda Perry hetkel veel juhtumas ei näe, kuid toonitab, et tema tütar on küll päris ekstravertse loomuga. Ta kirjeldab, et Daisy armastab muusikat, armastab ka ise laulda ja on praktiseerinud juba ukulele mängimist.