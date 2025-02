FOTO | Reese Witherspoon kandis Meghan Markle’i lemmikfirma käekotti (ja seda valentinipäevaks ideaalses värvitoonis!)

San Franciscost pärit luksusfirma Cuyana on spetsialiseerunud just selliste moeesemete valmistamisele, mis oleksid võimalikult lihtsad, aga seejuures siiski kvaliteetsed ja jätaksid endast märgi maha. Näiteks Cuyana Ola käekott, mida Witherspoon kandis, on valmistatud kvaliteetsest Itaalia päritolu nahast. Käekoti muudab eriliseks selle põnev lainelise kujuga kullavärvi käepide, aga ka koti enda lainetav disain.

Witherspooni käekott oli käesoleva sügistalvise hooaja trendikaimat tooni, burgundiapunane, ja ei tasu karta, et on kevadel moest väljas. Juba praegu saame palju vihjeid, et kogu 2025. aasta on see värvitoon domineeriv, peagi just meresinisega kombineerituna.