Soovid purunenud suhet parandada ja oma abielu päästa? See on võimalik

Hoolimata sellest, kuidas truudusetus sind negatiivselt muudab, annab see sulle ka selguse pärast seda, kui šokk ja viha on leevenenud. Hakkad nägema seda, mida ehk oled varem ignoreerinud, ja õpid, kuidas valida oma elukaaslasi. Uuringud on näidanud, et see toob kaasa paremad valikud tulevastes suhetes. Binghamtoni ülikooli uuringute juhtivautor Craig Morris sõnab: „Meie tees on, et naine, kes „kaotab“ oma elukaaslase teisele naisele, läbib suhetejärgse leina ja reetmise perioodi, kuid tuleb sellest kogemusest välja kõrgema suhteintelligentsusega, mis võimaldab tal paremini tuvastada tulevastes elukaaslastes märke, mis viitavad väärtusetusele. Seetõttu „võidab“ ta pikemas perspektiivis. „Teine naine“ vastupidi, on nüüd suhtes partneriga, kellel on petmise minevik ja tõenäoliselt kalduvus truudusetusele. Seega kaotab ta pikemas perspektiivis.“