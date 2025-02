Maailma mõjukaimat suunamudijat võib oodata ees 5 aastat vangistust: plaanin tõestada, et olen süütu

Ferragni on üks kõige populaarsemaid ja rikkamaid moemõjutajaid kogu maailmas. Tal on tänase seisuga 28.7 miljonit Instagrami jälgijat, omanimeline moefirma ja võiks lausa öelda, et moeblogist The Blonde Salad välja kasvanud impeerium. Ajakiri Forbes on teda nimetanud maailma kõige mõjuvõimsamaks moetööstuses tegutsevaks suunamudijaks.