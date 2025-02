„Teadsin, et ma pole esimene kolleeg, kellega ta on suhte loonud. Aga olin juba armunud.“ Tiina kuue aasta pikkune afäär abielus ülemusega

Järgmisel korral ootad juba kallistust, ent... sellest ei piisa enam. Sest see pole juba ammu enam pelgalt sõprus. Sa arvad uskuvat, et see ongi see tunne – see õige, päris armastus! Kõik oleks ju super hästi, kui sa oleksid vaba. Ent sa ei ole. Ja see kelluke piniseb sul juba pikemat aega kõrvus. Sa ei ole vaba! Aga kui oleksid? Mida siis teeksid? Sukelduksid pea ees põnevasse ja tundmatusse! Eks see hiljem näha ole, kas ja mis siis saama hakkab. Ent sa ei ole vaba! Kuid sa oled hullupööra armunud!