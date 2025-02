FOTO | Kiirmood ja kuninglik pere ei ole teineteisele võõrad. Printsess Kate kandis taskukohast Zara kleiti

Kate’i valitud must-valge ruuduline kleit on pärit populaarsest kiirmoefirmast Zara ja on tähelepanuväärne näide sellest, kuidas kuninglik perekond püüab tavainimestega samastuda. Elegantne rõivatükk, mille kaelust ehib efektne lipsuke, on täiendatud elegantse vööga, mis rõhutab printsessi saledat figuuri.