KUULA | Psühhiaater Anne Kleinberg: ainult sudokudega me oma elu ei päästa

„Väga oluline võtmesõna on aju plastilisuse taastamine, sest trauma ja kroonilise depressiooniga inimesel on tihtipeale mõttemustrid ja enesekaemus justkui kinni jooksnud ja nad ei oska näha uusi lahendusi. Seal taga on väga maised põhjused: kui me oleme kroonilise stressi kütkes, siis ka meie närvirakud saavad kahjustatud ja meil on vaja paranevaid närviühendusi ning närvirakkude paranemiseks ka mingeid toetavaid aineid, mis aitaksid seda nihet saavutada. See ongi üks teema, milles psühhedeelikumid saavad aidata. Mitte ainult müstilist kogemust ja uut enesetaju luua, vaid ka reaalselt bioloogilise tasandi funktsionaalsuse paranemist toetada, sest meie aju tahab siiski vahepeal ka mingisuguseid ümberlülitusi,“ räägib psühhiaater kõnealuse valdkonna potentsiaalist, aga lisab ka hoiatuse: „Üsna levinud iseenda ravimine psühhedeelikumidega võib viia sellele rajale, et sellega tegelikult lõhutakse oma närvinärvisüsteemi ja närvirakke, nii et iseravimine võib kehvasti lõppeda, eriti kui inimesel on näiteks psühhoosi risk.“

Arsti sõnul ei tasu ära unustada, et tänapäevaste antidepressantide tõhususe lagi on 60% juures ning tõhusamat tulemust annab ikkagi antidepressantide ja psühhoteraapia kooslus, kõige rohkem kombineerimine kognitiivkäitumusliku psühhoteraapiaga, mis on oma olemuselt oma toimetulekuviiside, mõttelaadi ja negatiivsete mõttemustrite muutmine. Väga olulised on ka eluviisiga seonduvad tegurid, nagu näiteks uni, toitumine, liikumine, head suhted.

Oluline on selle teema juures ka see, et kui kiiresti me saame raviefekti või kui palju peab ravimit koguseliselt kasutama, et efekt üldse saada – ehk siis kuidas vähendada näiteks ravimitega kaasnevate kõrvaltoimete mõju. Näiteks üks ebameeldivamaid kõrvaltoimeid väga levinud kasutusega SSRI-antidepressantide (selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid) puhul on seksuaalne düsfunktsioon – seda ei soovi ju keegi, kes tahab mõnusalt elada ja ka seksuaalselt aktiivne olla. Psühhedeelikumidega toetatud teraapias tuleb raviefekt kiiremini ja seda ei manustata igapäevaselt, vaid tehakse teraapiaseanss ja intervall on olenevalt juhtumist nädal-kaks. Selline uute nurkade leidmine on üks hästi oluline võtmesõna tervishoius.“

Anne Kleinberg toob ühe olulise vaimse tervise tegurina välja liikumise: „Järjest rohkem on uuringuid ja tõsiseltvõetavaid sõnavõtte, mis räägivad sellest, et liikumine parandab aju neuroplastilisust. Aga mitte iga liikumine. Lihtsustatult on see mõttekäik umbes selline, et meie vanaaegne aju parandab ennast sellelaadse liikumisega, mis meenutab sellist mõõdukas tempos jahipidamist. Ehk siis et mitte kõige aeglasem kõnd ei aita meid, vaid selline kerge sörkimine ja aktiivse spordialad (mitte triatloni läbimine) kus sa ikkagi pead natukene pingutama ka. Selline liikumine parandab inimese vaimu, sest selle käigus vabanevad kehaomased mõnuained – endorfiinid.

Rääkides aju neuroplastilisusest, siis dementsuse vastu aitab seesama liikumine, aga eriti tuuakse välja, et näiteks tantsimine – näiteks mingite peotantsusammude meelde jätmine ja läbitegemine – ehk siis aktiivne liikumine ja mõõdukas mõtlemine. Päris ainult sudokudega me oma elu tegelikult ei päästa. Ilmselt ei rõõmusta see teadmine kedagi, aga nii see paraku on.“

Meil on vaja lähedust, pause ja mõtiskelu

Liikumine ja uni ja tervislik toitumine ja mis veel väga oluline – teine inimene ehk lähedus on need olulised tegurid, mis hoiavad meid elujõulisena. „Väga kõva depressiooni riskitegur on emotsionaalne üksildus ja siin tuleb ka meeles pidada, et selline sotsiaalne grupikuuluvus võib sind näiliselt päästa, aga kui sa tunned end selles grupis või ka oma perekonnas või suhtes üksildasena, siis see sind ei aita. Meie vaimset tervist toetab emotsionaalne lähedus, inimolendile on hästi oluline tunnete ja kogemuste jagamine – see taastab inimesi ja on üldse on üks oluline terve funktsioneerimise alus. Samamoodi nagu loodus kogu oma muda, lõhnade, mikroobidega. Ka tervislik toitumine on väga oluline ja et sa ei sööks liiga palju.

