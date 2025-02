„Poisipeaga või kiilakas naine on väga kena, kui see on olnud tema isiklik valik. Vähi puhul ei ole see nii.“ 30aastase Merle avalik võitlus rinnavähiga

Möödunud aasta juunikuus rinnavähidiagnoosi saanud Merle Ülejõge (30) šokeeris kaks asja: fakt, et see temaga nii noorelt juhtus ja mõte, et teda ootab ees kaheksa keemiaravikuuri, mille tõttu ta kaotab oma pikad blondid juuksed. Soovist saatusekaaslasi aidata on ta kogu protsessi jooksul oma teekonda Youtube’i videote abil dokumenteerinud.