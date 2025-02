Kas ühine rahakott on tüliallikas või mõistlik lahendus? Ekspert soovitab, kuidas suhtes olles rahaasju jagada

Kui oled abikaasa või elukaaslasega raha pärast tülitsenud, siis tea, et raha on väga levinud suhteprobleemide algataja. Kuidas teha nii, et rahateemad ei tekitaks suhtes stressi? Tuntud Facebooki rahatarkuse grupi Kogumispäeviku liikmed jagavad oma kogemusi, kuidas pere rahaasju mõistlikult jagada.