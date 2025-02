Psühholoog Rita Rätsepp avaldab oma lemmiklause, mida ta endale ikka ja jälle korrutab

Kuidas siis on – praegu? „Mul on kogu aeg hästi,“ ütleb Rita ruttu. „2024. aasta oli vägagi tegus, lausa nii, et aeg-ajalt tundsin: pean pistiku seinast tõmbama. Väike läbipõlemise oht oli, aga teen ju ka ise stressi- ja läbipõlemiskoolitusi, nii et tuletasin kohe meelde, mida sel puhul teha.“