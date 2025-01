REPLIIK | Kirjastaja Krista Kaer: öeldakse, et küll inimesed lastele ikka raamatuid ostavad, aga tuleb välja, et ei osta

2025. aastaks ennustas Kaer, et numbrid kukuvad veel. „Viimase mõne aasta lõikes on kõige hirmutavam see, et lastekirjanduse tiraažid on kukkunud umbes 60 protsenti. Vastavalt sellele ei ole kasvanud ka nimetuste arv. Öeldakse alati, et küll inimesed lastele ikka raamatuid ostavad, aga tuleb välja, et ikka ei osta küll. Teine asi on see, kas lapsed hakkavad lugema või hakka. Keskkooli jõudnud lapsed loevad ikka väga suures osas inglise keeles,“ nentis kirjastaja.