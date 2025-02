Vallaline mees kurdab: tahaksin enda kõrvale kellegi leida, aga mul pole isegi raha, et naist kohtingule kutsuda

„Olin veel hiljuti Tinderis aktiivne suhtleja ja kui mõni naine ikka piisavalt huvitav tundus, kutsusin ta välja. Restorani, kinno, vahel ka ööklubisse tantsima, aga kõik need asjad on ju kulu. Ma ei ole kindlasti mees, kes kutsuks naise välja ja paluks tollel siis oma arve ise maksta. Isegi, kui saan juba esimese 30 minutiga aru, et see naine pole minu jaoks sobiv, olen piisavalt mees, et kohtingu lõpus arve ikka ise tasuda. Paraku ei saa ma seda aga enam endale lubada.