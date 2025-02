Üle saja pruutpaari langes pettuse ohvriks! Pulmavideograaf võttis raha, vahel ka filmis, aga siis kadus kui tina tuhka

„34-aastane naine vahistati 23. jaanuaril seoses pettuse- ja varguskahtlustega,“ kinnitas Briti politsei pressiesindaja. „Ta on praeguseks kautsjoni vastu vabastatud, kuid uurimine jätkub.“

Politsei alustas uurimist pärast arvukate pettuse süüdistuste laekumist. Kannatanud on loonud ka Facebooki grupi, kuhu kuulub juba 285 liiget. Kaebajate seas on näiteks paare, kes on tasunud teenuse eest, kuid operaator on pulmahommikul ära öelnud, samuti paare, kes on pidanud oma pulmavideot ootama aastaid.

Vana-aastaõhtul teatas videograaf klientidele, et ei plaani enam ühtegi videot monteerida, ning palus saata välised kõvakettad, et neile filmitud videoklipid üle anda. Mail Online’i andmetel pidid mõned paarid toormaterjali saamiseks allkirjastama lepingu, mis keelas neil videograafi ettevõtte kohta arvamust avaldada.

Siiski, Kent Online teatab, et 24. jaanuaril said paarid videograafilt teate, milles öeldi, et ka toormaterjali ei ole võimalik tagastada. „Kahjuks peame teatama, et meie kontrolli alt väljas oleva olukorra tõttu on kõik ettevõtte varad, sealhulgas välised kõvakettad koos teie oodatud videofailidega, konfiskeeritud,“ seisis sõnumis. „Seetõttu ei saa me praegu lõpetada ühtegi pooleliolevat pulmafilmi ega edastada faile.“

Kuigi kahtlusaluse isikut pole avalikustatud, on tema tegevus mõjutanud märkimisväärset hulka noori peresid, kes on pidanud leppima sellega, et nende elu üks tähtsamaid sündmusi jäi lubatud viisil jäädvustamata.