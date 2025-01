ARVAMUS | „Kas olete mõelnud, mis saab naisest, kes „ei pea“ tööl käima? Ma ei oleks nõus, et mees tagab mulle kindlustunde...“

Ma ei oleks iialgi nõus, et ma rassin kodus, kasvatan lapsed üles ja siis loodan, et äkki mees „tagab mulle kindlustunde“. Täpselt nii, mul üks lähisugulane arvas, oma ema nõuandel kusjuures, et küll mees teenib ja tagab talle vajaliku kindlustunde. Kogu elu on ta rääkinud, kui suur on tema stress. Kujutate ette, koduperenaisel? Kes ei pea isegi kellapeale tõusma, rääkimata tähtaegadest tööl. Kas asja mõte ei pidanud olema stressivaba kodune õnnelik iluelu? Nüüd on lapsed täisealised ja naine paljas kui püksinööp, sest mees otsustas, et tema küll ei toeta naise „päevad läbi korteris istumist“. Pakun, et mu sugulane ei täna oma ema selle „targa nõuande“ eest.