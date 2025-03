„Ta võis ühe õhtuga maha mängida mitu tuhat eurot.“ Naine lahutas kasiinosõltlasest... ja siis abiellus temaga taas

2018. aastal märkasin Kristjani käitumises muutust. Ta oli närviline, rohkem telefonis ja võttis telefoni isegi tualetti kaasa. Ta selgitas, et tal on tööstress, aga kõik saab korda. Kui varem olid meil ühised paroolid, siis ühel õhtul avastasin, et ta on telefoniparooli muutnud. Sellest rääkides ta plahvatas ja süüdistas mind nuhkimises.