KOGEMUS | Tohutu hirm läheduse ja vastassoo vastu. Regina hoidis meestest 15 aastat eemale, kuni võttis vastu otsuse

„Kui täna vaatlen kõrvalt seksuaalseid suhteid, saan aru, kui oluline on naise keha jaoks turvatunne ja teadmine, et kõik, mida ma teen, teen enda keha heaolu nimel, mitte kellegi teise teenimise nimel. Kui on viimane, keha ei avanegi,“ teab ta nüüd. Kui sõidame oma emotsionaalsest kehast üle ja sunnime end, ei olegi seksuaalsus nauditav ja orgasme ei koge. See on justkui kohustus teha hommikul lastele putru ja õhtul… Paljud naised ju mõtlevad ohkega õhtu peale, kui peab jälle voodisse minema ja mees lähedust otsib. See tüdimus on üsna sage ja levinud.