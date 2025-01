FOTO | Pamela Anderson üllatas Pariisi moenädalal dramaatilise välimusega. Pilke püüdis just üks elegantne detail

Ka ehete osas jäi Anderson minimalistlikuks, kuid lisas dramaatilise aksessuaarina musta peavõru külge musta võrkloori. See detail andis tema välimusele teatraalse ja pisut ka retroliku külje.

Taolised võrkloorid tulid esmakordselt moodi 1940ndale, Teise maailmasõja ajal ja järel, kui kangapuudus oli laialt levinud probleemiks. Pikemad pruudiloorid asendati tihti just selliste lühematega. 1950. ja 1960. aastatel sai see trend uue hingamise pillbox-kübarate dekoratsioonina, seostudes pigem glamuuri kui kokkuhoidlikkusega.

Draamafilmi „The Last Showgirl“ reklaamimise käigus on Anderson korduvalt eelistanud Diori vaoshoitud loomingut. Näiteks 4. jaanuaril Kuldgloobuste galal kandis ta just Diori 2025. aasta kevadkollektsioonist pärit rõivaid ja aksessuaare.