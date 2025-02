Muusik Anu Taul šokeerivast diagnoosist: haigus on mu meeli veelgi rohkem avardanud

„Tänu“ kuulmislangusele saabus Anusse nüüd uus ärkamine. Miks mitte võtta taas kätte pastellkriidid ja proovida? „Tegin seda täie pühendumusega, ja see toimis nagu teraapia,“ kinnitab Anu. „Sain just tänu joonistamisele rasketest hetkedest üle. Harjusin kuuldeaparaatidega ja lisaks maalimisele hakkasin taas laulma - laulan kuidagi sügavamalt tasandilt, haigus on mu meeli veelgi rohkem avardanud.