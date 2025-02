Üks levinud omadus, mis on inimestel, kes paistavad saavutavat kõrgemaid tulemusi ja harva alla annavad, on järgmine: nad on tuttavad sõnaga „ei“. Nad ei võta „ei“ ütlemist isiklikult. Kõik, mis on seotud tagasilükkamise, ebaõnnestunud katse või kaotusega, võib olla „ei“. Inimesed, kes jõuavad kaugele, teavad, et „ei“ on lihtsalt info teekonnal edu poole. Need, kes võtavad „ei“ ütlemist liiga tõsiselt, on rohkem altid alla andma.Võime mitte võtta „ei“-d südamesse on peamiselt seotud terve enesehinnangu, tugevate isiklike piiride ja kognitiivse oskusega eraldada oma väärtus välisest tagasisidest.