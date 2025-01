FOTOD | Punase vaiba galadel on aina populaarsem üks kindel moevalik, mida eelistavad kanda just edukad ja julged naised

Muuseas, tähelepanekumad märkavad, et Thompson ühendas tegelikult lausa kaks moetrendi, power suiting’u ja alasti moe, kandes ülikonna all läbikumavat nööbitavat pluusi. Tema rõivavalik tõestas, et klassikaline jõuline välimus võib olla ühtaegu julge ja kaasaegne.