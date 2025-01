Kas laste saamine on hävitanud teie seksuaalelu? Suhte- ja seksieksperdist saatejuht selgitab, kuidas kirge taaselustada

Kui hoolitsed laste eest, töötad ja tegeled majapidamistöödega, võib „naise ja mehe aeg“ tunduda vaid mälestusena, kuid Tara jagab kolme nõuannet, kuidas seda muuta. Esmalt soovitab ta seksi graafikusse panna. „Inimesed ütlevad, et see pole loomulik. Aga seks on loomulik. Kui sulle ei meeldi ajakava koostamine, saa sellest üle!“ Ta soovitab märkida seksuaalpausi telefonikalendrisse, näiteks siis, kui lapsed on vanavanemate juures või sõprade juures ööbimas. Teiseks, ära lase teie kahe ajal juhuslikult tekkida.