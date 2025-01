FOTO | Anna Wintour võiks kanda ükskõik millist ihaldatud käekotti, aga ta jääb truuks ühele kindlale

Küll aga viibis Wintour hiljuti Pariisis, kus ta külastas 2025. aasta sügis-talviste meestemoe kollektsioonide esitlusi ja fotograafid jäädvustasid teda kandmas Fendi NM Baguette helmestega kotti, mis pärineb 2019. aastast. Tegemist on tõeliselt haruldase aksessuaariga ning järelturul on saadaval vaid üksikud eksemplarid, millest üks on müügil platvormil Rebag hinnaga 2790 dollarit.

Eriti märkimisväärne on see, et kuigi Wintouril oleks võimalus valida mistahes uusim disainerkott, on ta jäänud truuks just sellele konkreetsele Fendi mudelile. See näitab, et isegi moemaailma tipptegija väärtustab püsiväärtusi ja kvaliteeti rohkem kui hooajalisi trende.