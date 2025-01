KUULA | Maarja Johanna Mägi: mida rohkem tuleb meie ellu tehnikat, seda enam vajab inimese hing inimlikkust

„Ma arvan, et mida rohkem meie ellu tuleb tehnikat, seda enam vajab inimese hing tegelikult inimlikkust,“ tõdeb näitleja, kelle viimane roll kinodes jooksvas psühholoogilises draamafilmis „Aurora“ on pälvinud nii kriitikute kiitusi kui ka rahva poolset vaimustust, mida on näha eriti just sealsamas sotsiaalmeedias, mille kasutamist püüab ka Maarja Johanna doseerida ja piirata, et mitte sinna ära uppuda. Üks võte selleks on oma ekraaniaja reguleerimine ja sotsiaalmeediavabad pühapäevad.

„Sotsiaalmeedia on suur ajaröövel ja ma näen ka enda pealt, et kui olen seal palju olnud, siis ma tunnen end halvemini. On päris hirmutav näha kui raske on ekraanidest eemal olemine. Ma üritan selle teemaga vaikselt tegeleda, sest ma arvan, et see mõjub meile väga halvasti kui ei ole aega rahulikult mõelda. Aga kui sa oled kogu aeg ekraanis ja infoväljades, siis sul tegelikult ei ole aega mõelda. Väga oluline on, et tekiks vaba aeg selleks, et lihtsalt mõtetes uidata – et aju rahuneks ja oleks ka niisama passimise aega,“ mõtiskleb ta ning lisab, et on päris kurb näha lapsi, kes on kogu aeg telefonis.

Juba mitmete mainekate auhindadega pärjatud noor näitlejanna on ka Tartus tegutseva Jakobi Mäe Teatristuudio üks õpetajatest ning räägib sellest, et sealsete noorte puhul pole ta märganud liiga suurt nutisõltuvust, aga see võib tulla ka sellest, et tegemist on kultuuri- ja loomehuvilistega ning tunnis nad telefone ei näpi, vaid teevad väga lahedaid ja fantaasiarikkaid etüüde. Küll aga on ta täheldanud nii nende noorte puhul ja mäletab ka enda kooliajast seda, et: „Noored on kogu aeg mega väsinud … Ma tundsin, et ma ei ole enam nii väsinud alles siis kui ma ülikooli lõpetasin ja tööle läksin. Koolisüsteem ikkagi retsib noori niimoodi, et ma ei tahaks enam üldse tagasi kooli minna. Noortel on liiga palju asju teha ja lisaks on juures seesama sotsiaalmeedia, mille infotulv on omakorda väsitav.“