Juuksed kaovad, mida teha?

„Seitsmeteistkümne aasta jooksul Juusteakadeemias tehtud tuhandete juuksejuureuuringute põhjal oleme näinud, et juuste väljalangemisel pole kunagi üht põhjust, vaid selle taga on kombinatsioon eri mõjuteguritest,“ teab pikale kogemusele toetuv Kerli. Need tegurid mõjutavad juuksejuurerakkude kvaliteeti, juuksekanalite seisukorda, sealhulgas juuksenäsade funktsiooni. Ainus võimalus juuste väljalangemise peatamiseks, uute juuste kasvu aktiveerimiseks ja olukorra kontrolli alla saamiseks on kõik mõjutegurid välja selgitada ja mured lahendada.