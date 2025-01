FOTO | Hispaania kuninganna Letizia tõestas taaskord, miks teda peetakse üheks Euroopa stiilseimaks kuninglikuks naiseks

Seesugused power-kostüümid on muutunud kuninglikus garderoobis oluliseks stiilielemendiks. Printsess Diana ajast saadik on need sümboliseerinud naiste mõjuvõimu ja enesekindlust. Tänapäeval kannavad sarnaseid komplekte näiteks Kate Middleton, Hollandi kuninganna Maxima ja Taani kuninganna Mary.