ÜLESKUTSE | Millistest toodetest või teenustest oled pidanud hinnatõusu tõttu viimasel ajal loobuma?

Uudistest kirjutatakse keskmise palga tõusust, aga kui inimestega rääkida, on vähe neid, kes tõesti saavad öelda, et nende palk on käinud hinnatõusuga käsikäes või võimaldanud lausa paremat elu nautida. Rohkem kõlab lugusid sellest, kuidas aina vähem saadakse endale restoraniskäike lubada, või et maniküüri eelistatakse teha endale ise kodus.