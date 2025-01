Ettevaatust! Instagrami uus funktsioon võib paljastada su piinlikud harjumused

Instagram on lisanud Reelsidele ehk lühivideotele uue funktsiooni, mis toob esile videosid, mida sinu sõbrad on meeldinuks märkinud. Halvem uudis on aga see, et muudatus toimib mõlemat pidi. See tähendab, et su sõbrad võivad nüüd näha igat videot, mida sina oled meeldinuks märkinud.