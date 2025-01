Kaie Mihkelson: ma ei ole oma laste pereelus enam kuigi oluline osa. Pean sellega leppima

Kaiel on neli lapselast, pojal on kolm poega ja tütrel tütar. „Poja üks poeg ja tütre tütar on mõlemad nelja-aastased,“ ütleb näitleja. „Olen väga õnnelik selle üle, et nad on olemas. Aga ma jätkan ikka teatris ja ega mul teab kui palju aega pole. Pakun neile küll oma abi ja olen meelsasti „ärakasutamiseks“ valmis, aga ma ei ole oma laste pereelus enam kuigi oluline osa. Pean sellega leppima.“