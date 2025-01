HEA TÜDRUK | Anu Saagim: väga julged on need noored mehed, kes ei karda end vanema puumaga siduda

Selle tulemusena sai Anu teada, et peab oma tervise eest paremini hoolt kandma hakkama. „Mitte midagi pole teha, see üllatas mind,“ sõnas ta. „Aga see kõik on teretulnud. Minu mõte ei ole isegi selles, et ma tahaksin tohutult kaua elada. Olen sellele mõelnud ja mõistnud, et ma ei tahagi võib-olla elada saja-aastaseks. Pigem on minu eesmärk see, et elaksin hästi tervelt. Kui see on võimalik, et elan sellises tonaalsuses, nagu ma täna olen, saja-aastaseni - jess, let’s go, I’m ready!“