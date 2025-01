Oled juba korduvalt loobunud ehk mida teha, kui kaalu langetamine ei õnnestu? Kliiniline toitumisterapeut annab nõu

Lember rõhutab, et üheks suurimaks komistuskiviks kaalulangetusteekonnal on sageli kiireid tulemusi lubavad dieedid, mis võivad esmapilgul tunduda hea võimalusena kaalu kiiresti langetada, kuid tegelikult ei toimi need kunagi püsivalt, sest need ei õpeta inimesele tervislikke toitumisharjumusi ega lahenda kaalutõusu tegelikke põhjuseid. „Kiirdieetide populaarsus tuleneb lubadusest saavutada märgatavaid tulemusi võimalikult väikese pingutusega,“ tõdeb Lember.