Dermatoloogid vastavad: kas mõni euro maksev kosmeetika on halvem kui kallid ilutooted?

Dermatoloog Alise Lindermane rõhutab Läti Delfile antud intervjuus, et kosmeetika valik peaks põhinema pigem nahatüübil ja -seisundil kui hinnal. „Kõige suurem probleem on see, et inimesed ei mõista täpselt, mida nad vajavad, ning sel hetkel toimib hästi turundus,“ ütleb ta.