Raamatusoovitused märtsis 2025

Margaret Atwood

„VANAD BEIBED METSA SEES“

tõlkija Kaisa Ling

Varrak

Rohkete auhindadega pärjatud menuautori („Teenijanna lugu“ jt) jutukogumikus on kõikvõimalike stiilide ja vormide segu, siin on trikke ja sõnamänge, ulmet ja vaimukaid vesteid kõikvõimalikel teemadel. Need lood on kohati muserdavad, kohati silmipimestavalt naljakad, üllatavad ja muhedad. Ma ei ole originaali lugenud, kuid Kaisa Ling on oma tööd ilmselgelt nautinud, tekst on lopsakas, kujundirohke, mänguline, siin on ka vägisõnu ja kangemat kõnepruuki, kuid mitte omaette eesmärgina, vaid ikka terviku teenistuses.

Jonas Jonasson

„ALGOT, ANNA STINA JA ÕNNISTATUD SAMAKAS“

tõlkija Kadri Papp

Varrak

Nii nagu ka autori varasemad raamatud, on tegemist hoogsa ajaloolise seiklusromaaniga, mis kubiseb vaimukatest väljamõeldistest, pöördelistest sündmustest, sekeldustest, loralugudest ja kirjust tegelaskonnast. Kurja saatuse ehk valitseva mõisahärra alatuse läbi kõigest ilma jäänud talupoeg Algot on sarnaselt Jonassoni lemmiktegelastega lihtsat päritolu, kuid ettevõtlik ja õpihimuline. Lisaks on teda õnnistatud suhteliselt paindliku au- ja häbitundega, mis ei tekita talle asjatuid hingepiinu, kui on vaja oma eesmärgi nimel kellelgi nahk üle kõrvade tõmmata. Kellele meeldisid saja-aastase lood või teised Jonassoni romaanid, ei pea pettuma seekordki.

Nina Lykke

„EI JA VEELKORD EI“

tõlkija Ene Aschjem

Eesti Raamat

Populaarse Norra autori romaan on lugu suurest ja sügavast pettumusest, nii iseendas kui ka kõigis ja kõiges sinu ümber. Ingrid ja Jan on peatselt hõbepulmi tähistav heal järjel abielupaar, kes aga hõbepulmade asemel ootamatult lahku läheb, sest mees armub ülepeakaela nooremasse kolleegi. Lugejale avanevad kõigi osapoolte versioonid toimuvast, väikeste ajaliste nihetega jutustab igaüks enda lugu, mille keskmes on lõputu rahulolematus iseenda ja oma saatusega. Kõik tahaksid olla õnnelikud, aga kuidas?

Samanta Schweblin

„LINNUÕGIJA“

tõlkija Ruth Sepp

Tänapäev