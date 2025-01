Lauren Sáncheze rinnahoidja peaks olema Trumpi inauguratsiooni juures kõige vähem häiriv detail. Varju jäid märksa olulisemad teemad

Sotsiaalmeedias ilmusid arvukad halvustavad kommentaarid: „Issand jumal, Lauren Sanchez. Kataks end üheks päevaks kinni.“ ja „Kuidas küll Jeff Bezos läks Mackenzie Bezoselt üle sellisele kullakaevajale nagu Lauren Sanchez?“ ja „Lauren Sanchez on täiuslik näide sellest, et ’võimalus ei tähenda kohustust’. Ole parem eeskuju.“

Megyn Kelly lisas omalt poolt: „Tal pole klassi. Pole väärikust. Pole austust.“

Kuid nagu eksperdid märgivad, on see vaid järjekordne näide seksismist ja naiste välimuse üle kohtu mõistmisest, vahendab veebilehekülg Huffpost. The Atlanticu ajakirjanik Caitlin Flanagan tabas olukorra absurdsust hästi: „Rahvas on Lauren Sancheze tõttu ühinenud. Just siis, kui arvad, et oleme riik, kus igaüks võib olla tema ise ja miski ei šokeeri meid enam, tekib midagi, mis paneb meid kõiki üheskoos karjuma nagu õde Kathleen rõivanormide rikkumise peale. MITTE SEDA!“

Eriti tähelepanuväärne on see, et samal ajal kui avalikkus keskendus Sáncheze riietusele, istusid temaga samas reas tehnoloogiahiiglaste juhid – Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), Tim Cook (Apple) ja muidugi Elon Musk. Nende istekohtade asukoht Trumpi inauguratsioonil viitab sügavale sidemele tehnoloogiaettevõtete ja föderaalvalitsuse vahel.

Veelgi murettekitavam on Trumpi allkirjastatud seeria täitevkorraldusi, mis muu hulgas:

Ründavad kodakondsuse põhimõtteid

Viivad USA välja Pariisi kliimaleppest

Tühistavad liikmelisuse Maailma Terviseorganisatsioonis

Vähendavad föderaalset toetust rassilisele võrdsusele

Piiravad transsooliste inimeste õigusi

„Selle asemel, et arutada, miks maailma rikkaimad mehed, kes kontrollivad ka meediat, olid inauguratsiooni aukülalised ja mida see ütleb meie demokraatia kohta, tegeleme me tühiste aruteludega Sáncheze riietuse üle,“ kommenteeris olukorda ajaloolane Einav Rabinovitch-Fox.

Ta toob ka välja, et Sáncheze valge kostüümi valik polnud juhuslik – valge ülikond on olnud poliitikute seas levinud viis austuse avaldamiseks suffražettidele ehk naiste hääleõiguse eest võitlejatele. „See näitab, et ta mõistis väga hästi ürituse tähendust,“ märkis Rabinovitch-Fox.

