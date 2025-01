Kas mäletad veel? USA esileedi Melania Trumpi värvikad sõnavõtud, mis tekitasid palju kõmu

„I really don’t care, do you?“ – Üks kõige vastuolulisemaid sõnumeid Melania Trumpi esileedi ajaloos oli 2018. aastal, kui ta kandis jakki, millel oli kirjas: „I really don’t care, do you?“ („Mind ei huvita, kas sind huvitab?“). Jakil olev kiri tekitas palju spekulatsioone ja kriitikat, kuna esileedi kandis seda visiidi ajal keskusesse, kus olid sisserändajad, kes olid oma perest eraldatud.