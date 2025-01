50ndatele läheneva naise kahetsus: keskendusin ainult karjäärile, suhete osas käitusin kergekäeliselt. Ja nüüd...

Ma ei osanud nooruses väärtustada inimsuhteid. Mul oli sõbrannasid, pikemaid suhteid, aga ma lasin need kõik käest. Ootasin, et mind lõbustataks, kantaks kätel, et ma saaksin olla „staar“, aga ise vastu panustamata. Osad inimesed jäid pikemaks, nähes minus potentsiaali. Teised said üsna kiiresti aru, et ühepoolne suhe on mõttetu. Mul läks aastakümneid, et näha endas vigu.