Murettekitav mõju intelligentsusele. Enamik meist on ühe sõltuvuskäitumise küüsis, millel on kurvad tagajärjed

Neuroloogilised uuringud on näidanud, et intensiivne nutiseadmete kasutamine põhjustab füüsilisi muutusi aju struktuuris. Eriti tundlikud on nutiseadmete mõjule laste ja noorte ajud, sest nutiseadmete varajane ja intensiivne kasutamine võib põhjustada kognitiivse arengu häireid ja suurendada tähelepanuhäirete riski.