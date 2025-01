„Merel saan tunda, kus on inimese piirid.“ Eestlanna Anna-Liisa Talts plaanib purjetada üksinda üle Atlandi ookeani

Mini Transat on võistlus, kus soolopurjetatakse üle Atlandi ookeani. See algab Prantusmaal, lõpeb Kariibidel ning selle läbimine võtab aega kaks kuni kolm nädalat. Võistlevad jahid on 6,5 meetrit pikad ning vastavad Miniklassi nõudlikele turvareeglitele. Miniklass on avamere soolopurjekate vaates võrreldav kardisõiduga vormelimaailmas, millest kõik reeglina alguse saab.