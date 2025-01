Tegevjuht Andero Keronen ATH diagnoosist: see oli suur kergendus ja silmade avanemine, kui sain aru, et mu aju toimib teisiti

Andero meenutab oma lapsepõlve ja sellega kaasnenud väljakutseid. „Ma kasvasin üles tundega, et midagi on minuga teistmoodi. Õpiraskused tegid kooli keeruliseks ja tundsin, et haridussüsteem ei toetanud minu vajadusi,“ meenutab ta. Tema tee on olnud täis isiklikke võitlusi, kuid samas ka suuri avastusi. „See, et ma ei sobinud tavalistesse normidesse, tähendas, et pidin looma oma reeglid ja käima oma rada,“ selgitab Keronen, lisades, et see on tihti nõudnud riski võtmist ja valmisolekut ebaõnnestuda.