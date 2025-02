Luksusekspertide soovitused: need on 2025. aasta parimad investeeringud moemaailmas

Ekspertide hinnangul saab 2025. aastal enim tähelepanu Louis Vuittoni ja Takashi Murakami koostöös valminud kollektsioon, mille puhul tuuakse jaanuaris turule 20 aasta taguse kollektsiooni uusversiooni. „Näeme, et 2025. aasta väljalase saab olema märkimisväärne nii edasimüügi- kui ka investeerimisturul,“ ütleb Rebagi turundusjuht Elizabeth Layne, vahendab Refinery29. „Murakami varasemad tööd, sealhulgas Multicolore Monogram ja Cherry Blossom disainid, on säilitanud või ületanud oma algse hinna. Z-generatsiooni ja millenniumipõlvkonna huvi on tõstnud nende väärtust üle 50%. Uute 2025. aasta disainide puhul oodatakse samuti tugevat väärtuse säilimist, eriti kuna kuulsused nagu Zendaya on neid juba kandnud.“