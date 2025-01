„Kõige esimesed tantsusammud tegin just kontskingades.“ Burlesque’i tantsiva eestlanna teekond USA meelelahutusmaailma tippu

„Vanaema on minult korduvalt küsinud, mis tantsuga ma siis täpsemalt tegelen. Väga keeruline on talle seletada, et tegemist ei ole eesti rahvatantsu või balletiga. Päris lõplikult ei ole ma ilmselt suutnud talle seda selgeks teha, mis mu töö endast kujutab. Ka vanemad on küsinud tihti, et miks just tantsijakarjäär. Mis saab siis. kui saan mõne vigastuse ja kas ma mõnda „päris tööd“ ei tahaks teha? Olen alati selles osas endale kindlaks jäänud.“