PIHTIMUS | „Mees eeldas, et mina hoolitsen kõige eest – ja nii ma tegingi. Kuid see tuli väga kõrge hinnaga.“ Ühe lahutuse lugu

“Ma ju aitan!“ ütles ta. See fraas kõlas meie abielus korduvalt. Iga kord, kui tõstatasin oma mured, kurnatuse, stressi ja ülekoormatuse, vastas ta samaga: „Ma ju aitan!“ Või, mis veel hullem, ütles ta midagi sellist: „Sa peaksid õnnelik olema, et ma niigi palju teen. Ma ei tea ühtegi meest, kes teeks oma pere heaks nii palju kui mina.“ Ta ei mõistnud ega hakanud kunagi mõistma. Ma ei tahtnud, et ta mind aitaks, sest vaimne koormus polnud ju algusest peale tema vastutada. Arvati, et kõik, mis ette tuli, oli minu ülesanne, ja temapoolne „aitamine“ oli justkui mulle „teene osutamine“. Ma tahtsin, et ta panustaks – et ta oleks minu partner laste kasvatamises ja kodu eest hoolitsemises.