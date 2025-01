KUULA | Marie Pärkma: korrastades oma elu ära, saad aru, mida sa üldse elult tahad

Neljalapselise kärgpere ema teab, et korrastamist on väga edukalt võimalik õpetada ka lastele: „Ma soovin läbi korrastamisele anda lastele ellu kaasa seda teadmist, et igal asjal on oma väärtus. Peale selle, et asjad on hinnalised ehk maksavad, on neil ka oma väärtus ja neid tasub hästi hoida. Just selles osas saavad vanemad olla suunanäitajaks laste kõrval.“

Marie jaoks on oluline õpetada lastele ka vastutustunnet ja iseseisvust: „Las laps ise tegutseb oma toas ja oma asjadega: sinu tuba, sinu luba, sinu vastutus. Pead muidugi ka oma last tundma ja teadma, mis tüüpi ta on ning mis tema puhul toimib. Väiksemate laste puhul on kindlasti oluline mängulisus, soovitan koristamismänge ja -pidusid. Olge toeks ja abiks, aidake ja suunake. Motiveerimiseks sobivad ka lihtsad ja teie perele sobivad preemiad, mis ei pea olema ei hinnalised ega rahalised ega maiused, vaid näiteks midagi toredat, mida koos teha pärast koristamist. Meil on kodus seinal kirjas ka pere kokkulepped, mida oleme ühiselt loonud ja kirja pannud, igaüks teab neid ja ka oma kohustusi ning see aitab kõigil paremini oma asju ja ruume korras hoida.“

Professionaalse korrastajana on Marie näinud palju väga erinevaid kodusid. Tema puhul on väga sümpaatne võime jääda neutraalseks: ta ei anna hinnanguid ega sildista inimest. „Asjade hulk on inimese enda asi. Mina ei anna hinnanguid. Asju võib olla palju või vähe, täpselt nii palju kui sellel inimesel vaja on. Minu eesmärk on suuta koos temaga asjad ära sortida, et mida on vaja, mida mitte ja ära korrastada ehk leida igale asjale oma koht, kuhu mida panna,“ sõnab Marie elutargalt ning lisab, et tema töö nõuab ka psühholoogilist mõistmisvõimet, et aidata korrastusprotsessis inimesel tegeleda tema jaoks emotsionaalselt ja sentimentaalselt laetud esemetega. Kõikidest asjadest ei pea tema sõnul lahti laskma ja vabanema, aga need tuleb ilusti ja väärikalt ära panna ning neid ka mõne aja tagant välja võtta ja vaadata – miks neid muidu alles hoida.