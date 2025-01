Kas armastus on tõesti nii pime? Prantsuse naine jäi tehisaruga loodud Brad Pitti kiindumise tõttu ilma 800 000 dollarist

Brad Pitti esindaja rõhutas, kui oluline on vältida sotsiaalmeedias saadetud soovimatutele sõnumitele reageerimist. „On kohutav, et petturid kasutavad ära fännide ja kuulsuste vahelist tugevat sidet,“ ütles esindaja. „See on oluline meeldetuletus, et näitlejad, kes ei ole sotsiaalvõrgustikes aktiivsed, ei saada ka fännidele sõnumeid.“

Pettus, mis tugines üksindusele ja tipptehnoloogiale

Pettus algas romantiliste avaldustega, mis viisid isegi abieluettepanekuni. AI-tehnoloogia abil loodud „Brad Pitt“ jagas naisega manipuleeritud pilte ja kirjeldas teda oma naisena. Naine tunnistas, et oli täielikult veendunud, et tegemist on päris Pittiga. Tema haavatav emotsionaalne seisund mängis samuti suurt rolli, kuna ta oli parajasti lahutamas oma abikaasast, kes oli temast 19 aastat vanem.

„Alguses arvasin, et see pole tõsi, aga ma ei mõistnud, mis minuga toimub,“ selgitas naine prantsuse telekanalile TF1. „See inimene teadis, kuidas naistega suhelda, ja ma armusin mehesse, kellega ma rääkisin.“

Ülemaailmne probleem ja kasvavad kahjud

Sarnased pettused on muutunud üle maailma laialdaselt levinud probleemiks. Ainuüksi 2023. aastal kaotasid ohvrid selliste petuskeemide tõttu üle 1,14 miljardi dollari, teatas hiljuti USA Föderaalne Kaubanduskomisjon. Keskmine kahju ulatus 2000 dollarini inimese kohta. Küberturvalisuse ekspert Enrique Moraga märkis, et eriti haavatavad on vanemad inimesed, kellel puudub sügavam arusaam tehnoloogiast ja selle ohtudest.

„Üksindus ja emotsionaalne tühjustunne on sageli need tegurid, mida petturid ära kasutavad,“ selgitas Moraga. Ta rõhutas, et teadlikkus üksi ei ole piisav; avalikud institutsioonid ja pangad peaksid mängima suuremat rolli vanemaealiste harimisel, et hoida võimalikke pettusi ära.

Digiajastu karm õppetund