Brooke Shields seksist vanemas eas: vahel teesklen, et magan, kui tean, et Chrisil on tuju. Seks on minu jaoks muutunud valulikuks

Nüüd, rohkem kui 35 aastat hiljem, on suhtumine seksi tema sõnul totaalselt muutunud, vahendab New Beauty. „Nüüd leian end mõnikord teesklemas, et magan, kui tean, et Chrisil on tuju. See pole Chrisiga seotud – ta on kuum! Aga minu jaoks on seks muutunud valulikuks.“

Shields avaldab, et valuliku kogemuse taga on günekoloogiline protseduur, mille käigus tema tuppe kitsendati ilma tema nõusolekuta. „Et praegu täielikult seksi nautida, vajan oma emulsioone ja kreemikesi, õiget ööpesu (kuigi võib-olla on just ööpesuks selle kutsumine probleemiks), spetsiaalset patja ja võib-olla isegi tekiilat, et lõõgastuda,“ naljatleb ta.

Kui Shields mainis arstile, et on oma praeguse seisundiga rahul, rõhutas arst, kui oluline on seks suhte tervisele. Shieldsile soovitati näiteks hormoonravi, sealhulgas testosterooni tarbimist. „Arst ütles, et testosteroon võib tekitada mõned lisakarvad, aga selleks on pintsetid. Ma pole siiski veel selleni jõudnud. Praegu loodan vana hea reegli peale: mida rohkem sa seda teed, seda rohkem hakkab see meeldima.“

Brooke Shields ei pelga avameelsust ja oma isikliku kogemuse jagamist. Tema memuaar on inspireeriv ja aus pilguheit naise vananemisega seotud teemadele, pakkudes lohutust ja äratundmist kõigile, kes leiavad, et on sarnases olukorras.

