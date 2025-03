Ameerikas tegutseva tippjuhi, Kat Cole’i lugu on inspireeriv. Tema teekond on kulgenud Hootersi ettekandja rollist tuntud kaubamärkide (Cinnabon, Jamba Juice jt) emafirma Focus Brandsi tegevjuhiks. Täna juhib ta tervisetooteid müüvat ettevõtet AG1. Tema edu taga on väsimatu töö ja sihikindlus.